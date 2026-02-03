Дмитрий Дибров трогательно признался в любви Ольге Бузовой

На премьере фильма «Равиоли Оли» телеведущий Дмитрий Дибров открыто признался в тёплых чувствах к своей коллеге Ольге Бузовой — исполнительнице главной роли в комедии. Его слова приводит Woman.ru.

© Super.ru

Во время мероприятия Дибров общался с журналистами на красной дорожке. В этот момент рядом с ним находилась Бузова — она ласково держала телеведущего за руки.

«Когда я вижу Олю, у меня буквально отпадает челюсть. После этого я уже не могу объективно оценивать происходящее. Я её люблю», — откровенно рассказал Дибров.

Чтобы подкрепить свои слова, телеведущий сложил пальцы в виде буквы L — знака любви (Love).

Ранее бывшая жена шоумена Полина Диброва раскрыла детали отношений с ним после развода. 36-летняя модель подчеркнула, что развод никак не отразился на эмоциональном состоянии наследников. «Считаю, мы с Димой ювелирно сделали наш развод», — отметила она.