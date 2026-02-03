Полина Диброва раскрыла детали отношений с бывшим мужем

36‑летняя Полина Диброва поделилась подробностями отношений с бывшим мужем — 66‑летним Дмитрием Дибровым. В беседе с Леди Mail светская львица рассказала, что после расставания им удалось сохранить тёплые отношения.

Экс‑супруги продолжают совместно воспитывать общих детей и участвовать в планировании их будущего. Диброва подчеркнула, что развод никак не отразился на эмоциональном состоянии наследников.

«Считаю, мы с Димой ювелирно сделали наш развод, благодаря чему наши дети от него не пострадали. Думаю, наш опыт можно взять в пример другим разводящимся парам, как показатель, насколько важно ради своих детей и их будущего сохранять уважение между бывшими супругами», — отметила она.

Напомним, что Полина подала на развод в августе 2025 года. Она честно рассказала Дмитрию о своих чувствах к бизнесмену Роману Товстику, и телеведущий согласился на расставание. Несмотря на то, что супруги разъехались, они сумели сохранить дружеские отношения — прежде всего ради детей.

