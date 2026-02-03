Бывший «Театр песни» Пугачевой реорганизовали

Компания «Театр песни», учредителями которой были певица Алла Пугачёва и её дочь Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию. Об этом говорится в официальных документах, которые появились в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что организацию открыли в 2008 году. Она носила название «Театр песни Аллы Пугачёвой», однако уже в 2009 году Пугачёва и Орбакайте вышли из состава учредителей. После этого компанию переименовали.

В октябре прошлого года соответствующие органы были уведомлены о начале процедуры реорганизации, а в середине января — о её завершении.

