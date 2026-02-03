Свадьба, «беспрецедентное шоу» и удар ВСУ: где сейчас Shaman и Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о свадьбе с певцом Ярославом Дроновым, известным как Shaman, а также поступающих им угрозах. Где сейчас Shaman и Мизулина, и что происходит в их жизни, разбиралось издание News.ru.

Напомним, что 5 ноября 2025 года Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина расписались в Донецке. Говоря о семейной жизни, артист признался, что он и Мизулина нечасто собирают гостей за домашним столом — мешает загруженный график и постоянные разъезды. При этом для себя Дронов решил, что добытчиком в семье должен быть мужчина.

Свадьба

Екатерина Мизулина рассказала, что свадьба в Донецке была спонтанным решением, так как изначально поездка была рабочей и в ходе нее планировалась встреча со школьниками.

«Предложение Ярослав мне сделал намного раньше. И мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть. Все сошлось в ходе поездки в Донбасс», — рассказала Мизулина.

По ее словам, они с будущим мужем поехали в Донбасс в атмосфере строжайшей секретности из-за постоянных угроз с территории Украины.

«Беспрецедентное шоу»

Ярослав Дронов в свою очередь анонсировал «уникальное шоу» в марте, в котором он намерен объединить лучшие номера из своих программ «30 лет на сцене» и «Ты моя 2026», а также создать на концертах «атмосферу нежности и всепоглощающей любви».

«В марте вас ожидает совершенно новое шоу. (…) Все лучшее из двух моих авторских программ соединится в совершенно особенном, лирическом и очень живом выступлении. Беспрецедентное шоу 2 в 1! Только в марте!», — написал музыкант в соцсетях.

Тур начнется в Москве 7 марта, на следующий день певец выступит в Санкт-Петербурге. Также выступления ожидаются на Урале, в Поволжье и Центральной России, в том числе в Перми, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде.

Попытка атаки ВСУ

При этом концерты Shaman в Белгороде, которые должны были посетить 3 и 4 декабря более двух тысяч человек, были отменены из-за угрозы атаки Вооруженных сил Украины.

Мизулина рассказала, что подтвердилась информация о планах ВСУ ударить по площадке в момент исполнения на сцене гимна России.

«Слава богу, что благодаря работе местных властей, МЧС России и Минобороны удалось избежать трагедии», — написала она в Telegram-канале.

Напомним, что Министерством просвещения РФ ранее был опубликован перечень композиций, которые рекомендованы для изучения в рамках школьной программы. Он включает в себя песни Shaman, Олега Газманова и Дениса Майданова.