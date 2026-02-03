Юлия Барановская провела в небе около 24 часов

Юлия Барановская поделилась в своём Telegram‑канале впечатлениями от необычайно длительного путешествия. Телеведущая отметила, что, вероятно, установила личный рекорд по продолжительности перелётов без остановки и провела в небе около 24 часов.

© Соцсети

Она подробно описала маршрут: сначала — из Антарктики в Пунта‑Аренас, затем — из Пунта‑Аренаса в Буэнос‑Айрес. Барановская уточнила, что прямого рейса между этими городами нет, однако удалось быстро добраться на самолёте новых знакомых. Далее путь пролегал из Буэнос‑Айреса в Стамбул с промежуточной остановкой в Сан‑Паулу — при этом, как подчеркнула Юлия, из самолёта она не выходила. Завершающим этапом стал перелёт из Стамбула в Москву.

«2 + 4 + 2,2 + 12 + 4 = 24,2 часа в небе», — посчитала Барановская. Телеведущая также добавила, что к этому следует прибавить время на стыковки и пересадки.

Ранее сообщалось, что Юлия Барановская не могла вылететь из Антарктиды четверо суток из‑за плохой погоды. Самолёт изначально должен был вылететь вместе с ними 27 января, однако «даже не прилетел».