Макаревич* стал чаще бывать в США: число поездок выросло в несколько раз

Музыкант Андрей Макаревич* (признан в России иностранным агентом), покинувший страну и проживающий в Израиле, заметно увеличил количество визитов в Соединённые Штаты. Как следует из подсчётов РИА Новости, в 2025 году артист приезжал в США значительно чаще, чем в предыдущие годы.

По информации источника агентства, если в 2023 году Макаревич* побывал в Америке три раза, а в 2024-м ограничился двумя визитами, то в 2025 году число поездок выросло сразу до семи. Таким образом, активность музыканта на американском направлении увеличилась более чем в три раза по сравнению с позапрошлым годом.

Одной из причин частых перелётов стал гастрольный график. Осенью 2025 года группа «Машина времени» провела масштабный тур по Северной Америке, выступив в крупных городах США и Канады. Концерты прошли на площадках, традиционно востребованных у русскоязычной аудитории.

Помимо выступлений, артист активно делился подробностями личных поездок. В сентябре он публиковал в соцсетях кадры с дайвинга у мексиканского острова Косумель, а летом размещал фотографии с рыбалки на американском острове Оркас. Весной Макаревич* выкладывал снимки из Нью-Йорка, где, как следовало из публикаций, он встречался со своей старшей дочерью.

