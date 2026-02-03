Первый спектакль Ефремова после выхода по УДО отложен

Премьера спектакля «Без свидетелей» Никиты Михалкова, где впервые после УДО появится Михаил Ефремов, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, причиной отсрочки стали проблемы со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера. Художник почувствовал недомогание из-за болей в почках, и после медицинского обследования у него обнаружили грыжу брюшной полости.

Накануне ТАСС сообщал, что «Без свидетелей» планируют показать на сцене уже в 2026 году, однако точная дата не называлась. В пресс-службе «Мастерской «12» подтверждали, что репетиции уже начались.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

Ефремов впервые после тюрьмы приступил к репетициям в театре

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.