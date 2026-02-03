Первый спектакль Ефремова после выхода по УДО отложен

$77.0291.25

Mash: премьера спектакля с Ефремовым перенесена на неопределенный срок

Премьера спектакля «Без свидетелей» Никиты Михалкова, где впервые после УДО появится Михаил Ефремов, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, причиной отсрочки стали проблемы со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера. Художник почувствовал недомогание из-за болей в почках, и после медицинского обследования у него обнаружили грыжу брюшной полости.

Накануне ТАСС сообщал, что «Без свидетелей» планируют показать на сцене уже в 2026 году, однако точная дата не называлась. В пресс-службе «Мастерской «12» подтверждали, что репетиции уже начались.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.