Лолите пришлось вызвать скорую из-за курения

Эстрадной певице Лолите Милявской потребовалась помощь врачей из-за курения. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам артистки, она столкнулась с панической атакой из-за электронных сигарет. Лолите пришлось вызвать скорую, врачи диагностировали у нее спазм сосудов и призвали поскорее избавиться от пагубной привычки, чтобы избежать более серьезных последствий.

«Мне давно говорили бросить курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки в день, не меньше», — призналась певица.

Ранее актриса Яна Поплавская выразила мнение, что песни Лолиты стоит ввести в школьную программу в качестве негативного примера. По ее словам, на примере Милявской можно показать школьникам недопустимость «задирания юбки» в приличном обществе и участия в «голых вечеринках».