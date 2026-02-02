Лазарева удивилась поисковым запросам о ней

Живущая в Европе российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) удивилась тому, какие поисковые запросы, связанные с ней, популярны в сети. Шуточный ролик на эту тему она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На видео Лазарева заявила, что сейчас она ведет YouTube-канал, занимается благотворительностью и проектом для подростков. Следом ведущая показала, как выглядят результаты поиска ее имени и фамилии в Google. Оказалось, что больше всего пользователей интересуют ее фото в купальнике и информация об ее участии в КВН.

«Я тут стараюсь-стараюсь, а, оказывается, никому это не интересно!» — заявила Лазарева в комментариях, возмущаясь результаты поисковой выдачи.

Ранее телеведущая высказалась о проблеме с мошенничеством в России. По мнению Лазаревой, россияне становятся жертвами аферистов, потому что не умеют думать.