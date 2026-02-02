Алферова рассказала о секретах крепкого брака после развода с Бероевым

Актриса Ксения Алферова заявила, что считает секретом крепкого брака взаимное уважение между супругами. Ее слова приводит «Пятый канал».

Артистка уточнила, что в ее окружении есть пара, которую можно считать примером прочного и длительного союза.

«Они уважают друг друга. Они личности, но вместе», — объяснила она.

По словам Алферовой, главной помехой в построении гармоничных отношений сегодня является эгоцентризм, который противоречит сути любви.

Ранее актер Егор Бероев сообщил, что расстался с супругой Ксенией Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что желает бывшей жене всего самого доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое». Актриса также подтвердила развод, намекнув на измену.