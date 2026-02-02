$77.0291.25

«Уже не просто Макс, а Pro Max»: как менялся Максим Галкин

Газета.Ru
Максим Галкин в 2021 и в 2025 году
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС/maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в 2026 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в 2026 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в 2025 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)

Максим Галкин в молодости
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в молодости
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин, 2003 год
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Максим Галкин в молодости
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в молодости
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)

Максим Галкин выступает на концерте во время открытия после реконструкции Театра Эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, 2011 год
© Алексей Даничев/РИА Новости
Максим Галкин на пресс-конференции перед началом Юбилейного XXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 2016 год
© Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2017» в СК «Олимпийский» в Москве, 2017 год
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Максим Галкин на концерте, приуроченном к юбилею Аллы Пугачёвой, «Подарок для Аллы» в Крокус Сити Холл в Москве, 2019 год
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Максим Галкин во время выступления в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021»
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Галкин в 2025 год
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в 2025 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в 2026 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в 2026 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в 2026 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)

Максим Галкин в 2026 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в 2025 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)
Максим Галкин в 2025 году
© maxgalkinru/Instagram (организация запрещена в России)

Шоумен и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), который в этом году отметит 50-летие, неожиданно отрастил бороду, чем привлек к себе внимание в социальных сетях. Фотографии с новым образом, которые он опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), набирают сотни тысяч лайков и восторженных отзывов. Подписчики сравнили Галкина с «голливудским актером», «брутальным красавчиком», рэпером Эминемом и даже с флагманской серией смартфонов Apple (ведь раньше был просто Макс, а теперь Pro Max). Некоторые поклонники артиста признаются ему в любви и вопрошают: «А давно Галкин стал таким горячим?»

На снимки, где Галкин позирует в горнолыжной экипировке, отреагировала и его супруга — эстрадная певица Алла Пугачева.

«Молодец! Все, как я люблю», — написала она.

Галкин не первый раз прибегает к преображению. Как артист менялся с годами — в галерее «Газеты.Ru».

2