Адвокат оценил план Долиной по выкупу съемной квартиры

После концерта, который прошел в воскресенье, 2 февраля, в Подмосковье, певица Лариса Долина заявила, что после скандала с недвижимостью она съехала на съемную квартиру. Причем она рассказала, что новую жилплощадь в будущем может выкупить. Адвокат Андрей Алешкин рассказал, как работает схема с выкупом арендуемого жилья.

© Вечерняя Москва

— Есть подобная государственная программа от московского правительства. Неизвестно, где именно Долина арендует квартиру, но была специальная программа в Москве, когда квартиры сдавались в аренду с правом выкупа. Возможно, Долина именно такую квартиру получила. Эта схема работает уже давно. В таком случае определяется цена выкупа на основании оценки жилплощади. И дальше квартира, соответственно, постепенно выкупается, — пояснил юрист.

Для продавца такая схема интересна, поскольку она предполагает единовременное, а не постепенное получение средств. Однако в целом такие прецеденты в России редки, причем обычно в них прибегают к ипотеке.

Сама схема выглядит так: между участниками заключаются сразу две сделки. Первая — по аренде жилья, вторая — по купле-продаже недвижимости. Арендатор имеет право стать собственником квартиры после окончания срока аренды или до его истечения, если к этому времени будет выплачена вся выкупная стоимость жилья.

Также арендатор имеет право уплатить всю сумму сразу после окончания арендного срока или платить постепенно в течение всего срока с учетом арендных платежей, передает Aif.ru.

Долина сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.