«Мерзко написано»: в Сети жестко раскритиковали Бероева

Интернет-пользователи обрушились с критикой на актера Егора Бероева за его заявление о разводе с Ксенией Алферовой. Их высказывания приводит издание StarHit.

Бероев и Алферова были вместе с 2001 года. В Сети не раз появлялись слухи об их разводе, но пара каждый раз их опровергала. Однако 26 января они появились на премьере спортивной драмы «Золотой дубль» в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» по отдельности и без обручальных колец, что вызвало новую волну слухов.

Егор Бероев в соцсетях подтвердил, что они с Ксенией Алферовой расстались и уже официально развелись, и что инициатива исходила от него.

«Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с Ксенией, и желаю ей всего самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье», — написал актер.

Интернет-пользовали, комментируя публикацию Егора Бероева, отметили, что он очень сухо отозвался о расставании с женщиной, с которой был в браке 25 лет и вырастил дочь.

«Он пишет: «Я расстался с ней…». Как будто это его одностороннее решение было. И да, написано сухо, без тепла — так ощущается. Возможно, еще болит»; «Ну что ж, и такое бывает, от всей души желаю вам, Егор и Ксения, счастья и здоровья»; «Мерзко написано! Убеждаюсь, что мужчины нынче не те, ценности и уважение ушли, легко все перечеркнули и пошли дальше», — констатировали комментаторы.

В свою очередь Ксения Алферова отметила, что с недавних пор является свободной женщиной, а также активно делится позитивом в личном блоге.