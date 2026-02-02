Слезы и полный зал: как прошел первый большой концерт Долиной после скандала

«Комсомольская правда» рассказала, что первый большой концерт певицы Ларисы Долиной после скандала вокруг квартиры прошел при практически полном зале. Издание отмечает, что артистка не смогла сдержать слез.

На концерте Долиной побывал дизайнер Джемал Махмудов, который сшил для певицы множество платьев. Он рассказал, что публика очень тепло встретила Долину.

«Ей тяжело, но она держится. Она сказала: «Мне концерт был нужен, чтобы поддержать себя, потому что я не знаю, как дальше. Вот это ощущение, когда земля из-под ног уходит…». Но концерт ее воодушевил. Она ощутила любовь поклонников», - подчеркнул Махмудов.

Он обратил внимание, что концертный зал был заполнен, несмотря на сильный снегопад и морозы в этот день. Поклонники подарили Долиной множество букетов.

«Она разоткровенничалась. Излила нам душу. Ее новые песни доводят до слез. Она и сама не смогла сдержать слез», - заключил Махмудов.

Верховный суд России 16 декабря 2025 года рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу покупательницы жилья Полины Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год.

Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

На фоне судов за квартиру певицу начали активно критиковать в соцсетях.