В России прокомментировали резонансное заявление Долиной

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал ситуацию с жильем Ларисы Долиной, объяснив ее решение снимать квартиру, несмотря на наличие собственной недвижимости. По его мнению, певица, заплатившая за свои прошлые ошибки, сейчас действует из принципа, стремясь сохранить привычный уровень жизни и статус, передает aif.ru.

Рудченко считает, что Долина воспринимает себя как возвышенную личность и сознательно выбирает аренду в центре города, отказываясь переезжать в оставшуюся у нее квартиру в Лефортове или подмосковный особняк.

Напомним, после юбилейного концерта сама артистка подтвердила, что теперь снимает жилье, так как ее бывшая элитная квартира в Хамовниках по решению суда перешла к Полине Лурье. Долина отметила, что живет в хорошем районе, но точный адрес не раскрыла.

Ранее Долина отказалась комментировать вопрос о покупке нового жилья, заданный ей на похоронах телеведущего Александра Олейникова. На прямой вопрос журналиста Life.ru о выборе района певица не стала давать ответ.