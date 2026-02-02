Звезда 90-х Юлиан разоблачил худеющих коллег

52‑летний певец, звезда 90‑х Юлиан признался, что стал одним из тех, кто худел с помощью инъекций. При этом артист уверен, что многие представители шоу‑бизнеса врут о диетах, не желая признавать, что уменьшили вес с помощью медикаментов.

«У нас все артисты говорят, что они на кефире сидят. Врут, конечно. Я первым признался, что делал эти уколы — модные для диабетиков», — заявил Юлиан в шоу «Звёзды сошлись».

Певец подчеркнул, что он уже прекратил приём препаратов и поддерживает вес, так как «выбросил хлебницу» и практически отказался от сладостей, оставив в рационе только зефир. Артист добавил, что важно обратиться к эндокринологу за назначением. Кроме того, Юлиан предупредил о возможных негативных последствиях для организма и побочных эффектах.

Тем временем невестка Валерии Лиана Шульгина похудела до 44 килограммов с помощью правильного питания и интенсивных тренировок. Девушка привела в пример свой рацион в отпуске: в течение дня она ела яйца, панкейки с кленовым сиропом, бекон, салат «Цезарь» с курицей без заправки, половину порции курицы с картофельным пюре, креветки на гриле, немного фасоли и рис с луком.