Дело возбудили после концерта Ларисы Долиной

Из-за инцидента на концерте певицы Ларисы Долиной возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на представителя артистки Сергея Пудовкина.

Дело расследуется по факту публичных призывов к срыву мероприятия. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Скандал, в центре которого оказалась Долина, разразился после того, как певица через суд вернула квартиру в центре Москвы, которую она продала за 112 миллионов рублей. Артистка заявила, что оформила сделку под влиянием мошенников и передала им все вырученные деньги. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долина и ее близкие 25 декабря по решению суда покинули квартиру.