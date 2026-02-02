Глубокое декольте Аниты Цой стало причиной скандала

Певица Анита Цой попала в непростую ситуацию: её афиши концерта требуют срочно изменить из-за якобы слишком откровенного снимка зоны декольте, хотя они уже давно висят, а до выступления остались считанные дни. Случившееся стало для артистки большой неожиданностью. Подробности - в материале.

© Московский Комсомолец

В середине января Анита Цой начала масштабную рекламную компанию. Баннеры, растяжки, афиши, световые экраны на улицах и на станциях метрополитена анонсировали грядущее выступлений Народной артистки России на главной сцене страны. Яркое музыкально-театральное шоу, масштабная сценография, звездные гости, хиты, премьеры и дуэты…

«Но сегодня мне пришло сообщение от рекламной компании, которая размещает мои афиши, ― рассказала «МК» исполнительница. ― К ним обратился Мосгортранс с замечанием, что у Аниты Цой, мол, там слишком открытое, откровенное, декольте. Государственная структура обратила внимание на то, что надо срочно что-то сделать ― убрать, изменить изображение, иначе рекламная кампания может быть остановлена».

Певица огорчена и недоумевает, ведь до концерта уже рукой подать и делать новую фотосессию времени нет, менять все афиши физически невозможно.

Напомним, что Аните Цой в этом году исполняется 55 лет, также она отмечает 30-летие творческой деятельности. Свой юбилей под названием «КрыльЯ» певица собирается отметить на сцене в Кремле.