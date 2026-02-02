Стало известно, почему Алексей Столяров отложил свадьбу с возлюбленной

Блогер женился на своей избраннице Вере в декабре прошлого года. Однако пышного торжества не было — пара решила его перенести.

© соцсети

Отношения Алексея Столярова и Веры Бондаревой начались летом 2024 года. Блогер и чемпионка мира по бальным танцам весьма быстро сблизились. Уже весной мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Роспись состоялась 17 декабря. Вскоре после этого стало известно, что супруги готовятся к рождению первенца.

Накануне пара впервые появилась на публике после новостей о беременности. На кинопремьере Алексей и Вера пообщались с журналистами портала Super и поделились планами на будущее. Выяснилось, что масштабное торжество запланировано на август. Это произойдет спустя месяц после того, как Вера станет мамой.

Столяров объяснил, что устраивать праздник раньше они не захотели по просьбе Веры. Девушка не желает надевать свадебное платье на поздних сроках беременности. Кроме того, Алексей в шутку отметил, что летний праздник станет отличной мотивацией для супруги быстрее прийти в форму.