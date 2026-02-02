Долина высказалась о своем характере

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, как пережила скандал вокруг продажи квартиры в Хамовниках. Ее слова передает Пятый канал.

По словам певицы, справиться с ситуацией ей помогли вера в лучшее и очень сильный характер.

«Если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого», — подчеркнула Долина.

Она добавила, что главным в жизни считает здоровье, а все остальное «можно пережить».

Исполнительница также отметила, что во время судебных разбирательств сталкивалась не только с критикой, но и с поддержкой «хороших людей». Она уточнила, что таких людей было больше, чем ненавистников, которые желали ей зла и «хоронили вместе с детьми».

Ранее Долина заявила, что пока не может приобрести новую квартиру, поэтому снимает жилье. Она добавила, что взяла аренду на длительный срок, и допустила, что в будущем купит эту квартиру. Певица не уточнила, где располагается ее съемное жилье, однако сказала, что район хороший.