Строительство в запретных местах: что известно о громких скандалах российских звезд

Алла Пугачева, Филипп Киркорова и Лариса Долина оказались в центре скандалов из-за незаконного строительства пристаней и личных прудов. Life.ru рассказал, что об этом известно.

Незаконный пирс Пугачевой

Росприроднадзор вынес предостережение семье Аллы Пугачевой за построенный у дома на Истре незаконный причал. Выяснилось, что у него нет сертификатов безопасности, он не стоит на учете в Ростехнадзоре, а также не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории.

Хозяевам дали месяц на снос пирса, и если это не будет сделано, то ведомство проведет экологическую экспертизу на предмет ущерба водной среде и отправится в суд. Тогда Пугачевой будет грозить штраф, пени и оплата сноса — речь может идти о миллионах рублей.

Отметим, что семья Пугачевой пыталась избавиться от недвижимости, но безуспешно. В 2023 году цена особняка площадью 800 «квадратов» на 70 сотках составляла 230 млн рублей, а к январю 2026 года ее снизили уже до 135 млн рублей. Не исключено, что хозяева просто решили переложить расходы на новых собственников.

Пристань Киркорова

Певец Филипп Киркоров столкнулся с претензиями из-за пирса у своего особняка, расположенного в Мякининской пойме Москвы-реки на северо-западе столицы. Общественники несколько лет подавали иски в суд, поскольку считают, что пристань захватывает часть водоохранной зоны, которую закон запрещает оформлять в частную собственность.

Пирс артист сделал в 2021 году. Он представляет собой сооружение 235 на 82 метра и по сути является частью ансамбля строений в особняке. После постройки этот участок обнесли забором, из-за чего у местных жителей не оказалось доступа к водоему.

Проверка показала, что Киркоров не получал разрешение на строительство от Росимущества, не вводил его в эксплуатацию, а также не поставил на кадастровый учет. Кроме того, в документах была неправильно указана акватория нахождения пирса — Волга вместо Москвы-реки. Сооружение признали незаконным и подлежащим сносу, однако адвокаты певца пытаются сохранить постройку через суд.

Личный пруд Долиной

Коснулись подобные проблемы и певицы Ларисы Долиной — общественники обвинили ее в незаконном возведении пруда на приусадебном участке в Подмосковье. В поданном недавно иске указывается, что пруд площадью 230 квадратных метров был выкопан в границах прибрежной защитной полосы безымянного ручья с помощью тяжелой техники, что запрещено Водным кодексом РФ.

По мнению активистов, работы якобы привели к уничтожению почвенного слова, изменению рельефа и гидрологического режима территории. При этом создание пруда шло без каких-либо согласований и необходимых документов от контролирующих органов.

Кроме того, сам загородный коттедж в поселке «Славино» в течение 12 лет не оформлялся певицей в собственность. Из-за этого Долина не платила налог. Если суд признает пруд незаконным, то артистке придется его закопать, а почву рекультивировать — эти работы могут обойтись в 50 млн рублей.