Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины внесло российскую певицу, исполнительницу романсов и шансона Любовь Успенскую в список людей, создающих «угрозу национальной безопасности». Информация появилась на сайте украинского ведомства.

Основанием для принятия такого решения стали якобы публичные действия и высказывания артистки. В числе ключевых претензий украинских властей к Успенской – ее посещение Крыма, а также территории Донецкой и Луганской народной республик. Кроме того, поводом стало участие исполнительницы в сборе средств на восстановление объектов культурного наследия Курской области, организованном композитором Игорем Матвиенко.

До этого российский мультсериал «Маша и Медведь», а также певицу Инстасамку и рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) признали угрозой национальной безопасности Украины. По словам первого председателя уполномоченного по защите государственного языка в Киеве Игоря Спиридонова, большинство граждан Украины выступает против того, чтобы в стране транслировался русскоязычный контент. Спиридонов сравнил показ «Маши и Медведя» с навязыванием русского языка и заявил, что с моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку.