Звезды хвастаются богатством, о котором простые россияне и не мечтают

Картина за десятки миллионов долларов для Тимати и гардеробная с квартиру для Клавы Коки. Звёздный рейтинг знаменитостей, которые хвастаются богатством — от программы "Настроение" на канале "ТВ Центр"

© ТВ Центр

Дава Манукян точно не боится сглаза. Новоиспечённый муж Мари Краймбрери постоянно хвастается в соцсетях богатством. По оценкам экспертов, его ежемесячный заработок доходит до 5 миллионов рублей. Барыши парню приносят реклама и музыкальная карьера. Давид не стесняется показать аудитории дорогие брендовые вещи или новый автомобиль за 9 миллионов рублей. Говорит, купил его для семьи – на комфорте жены и ребёнка экономить не собирается.

Роскошная жизнь напоказ стала неотъемлемой частью образа Прохора Шаляпина. Его фотографии с разных курортов уже не удивляют подписчиков. Фанаты восхищаются образом жизни звезды и главным девизом: "Я создан не для работы, а для удовольствий". Деньги на эти самые удовольствия, как говорит сам Прохор, иногда падают ему прямо с неба. Трудиться артист не очень любит, говорит, что концерты – это утомительное занятие.

Мальдивы, роскошные отели, горнолыжные курорты, люксовые автомобили, дизайнерская одежда – Клава Кока делится с подписчиками всеми прелестями шикарной жизни. В позапрошлом году Клава переехала в роскошную квартиру на берегу Москвы-реки. Апартаменты певица явила миру во всех подробностях. Больше прочего фанатов поразила гардеробная, где есть отдельный шкафчик с подсветкой для сумок. Ещё Клава любит прокатиться на автомобиле премиум-класса – одном из трёх, которые стоят у её в гараже.

Тимати, как и полагается рэперу, всё время сверкает в соцсетях в золотых цепях и частных джетах. Его автопарку позавидуют не только подписчики, но и арабские шейхи. Недавно коллекцию пополнила очень редкая и дорогая машина за треть миллиарда рублей. И это не самая высокая цена, которую певец платил за транспортное средство. В 2023 году Тимати приобрёл авто за 725 миллионов. Впрочем, прихвастнуть рэпер любит не только этим. Ещё одно дорогое хобби – искусство. Год назад на аукционе Юнусов купил картину Олега Целкова "Ребёнок с шариком" за 65 миллионов.

Богатства короля эстрады, казалось бы, уже никого не удивляют. Однако Филипп Киркоров планку всякий раз поднимает выше. Не так давно певец поделился деталями обстановки своего нового пентхауса в центре Москве. Дом находится в пешей доступности до Нового Арбата. Эксперты оценивают стоимость квартиры там более чем в 1 миллиард рублей. Впрочем, и ремонт в итоге обойдётся не дешевле, ведь дизайнерам предстоит с королевским шиком обустроить целых 537 квадратных метров. Работа уже идёт полным ходом, но и дел невпроворот.