Звезды, для которых «Ералаш» стал трамплином в шоу-бизнес

Вряд ли среди тех, кто жил в Советском союзе можно найти хотя бы одного человека, кто не смотрел киножурнал «Ералаш». Короткие юмористические ролики обожали не только дети, но и взрослые. И именно с «Ералаша» начали карьеру многие российские звезды. «‎Рамблер» расскажет о некоторых из них и о том, почему киножурнал стал для них лучшим из возможных трамплинов.

Одним из самых известных примеров начала карьеры через «Ералаш» стал Сергей Лазарев. Он появился в 124-м выпуске под названием «Врун», сыграв тихого мальчика — юного художника, влюбленного в девочку из своей группы по рисованию.

После «Ералаша» он продолжил творческую карьеру: выступал в детском ансамбле «Непоседы», а затем стал частью поп-группы Smash!!, после чего успешно развил сольную карьеру. Кроме того, Лазарев дважды, в 2016 и 2019, представлял Россию на конкурсе «Евровидение», оба раза заняв третье место.

Еще буду подростком, артистка снялась в «Ералаше» сразу в двух эпизодах, один из которых — «Выручи меня!» (136-й выпуск). Ее игра настолько понравилась режиссеру, что ей дали вторую роль в другом эпизоде — «Манекен».

Однако вопреки ожиданиям Волкова не пошла по актерскому пути — она предпочла музыкальную карьеру. Юлия стала одной из двух солисток дуэта t.A.T.u. Вместо с Еленой Катиной они блистали на сцене с 1999 по 2011 год, после чего их группа распалась. Однако Волкова продолжила петь, хоть и стала менее популярной.

Александр Головин — один из самых известных выпускников «Ералаша». Он регулярно появлялся в эпизодах, а затем получил приглашения в телевизионные проекты и полнометражные киноленты.

Его последующие роли включают участие в фильме «Сволочи», где он сыграл младшего из солдат, сериале «Кадетство», и в серии новогодних фильмов «Елки». Также Головин неоднократно появлялся на театральных сценах. Среди его последних работ «Фарма» и «В потоке трех стихий».

Сергей Безруков

Хотя актер стал известным уже будучи взрослым, он также однажды появился в «Ералаше» в юности. Это был небольшой эпизод, но Сергей Безруков упоминается в этом списке, так как он снимался в киножурнале еще до получения профильного актерского образования.

Уже после этого он окончил Школу-студию МХАТ. Довольно скоро Безруков стал одним из самых заметных актеров российского театра и кино. За его плечами главные роли в таких проектах, как «Бригада», «Офицеры», многочисленные исторические и драматические ленты. Впоследствии артист также открыл свой собственный театр, известный как Московский Губернский театр.

Почему именно «Ералаш» помог многим юным дарованиям?

Главной особенностью телепроекта было то, что туда регулярно требовались новые лица. При этом режиссеры не требовали от детей и взрослых каких-то особых актерских навыков. И даже если кто-то в кадре ошибался, в рамках концепции «Ералаша» это выглядело естественно.

Кроме того, формат коротких юмористических сюжетов позволял детям работать в самых разных ролях — от комедийных до драматических эпизодов. Такая разноплановость закладывала базу, которую потом можно было развивать в любом профессиональном направлении: кино, телевидение, музыка или даже режиссура.

