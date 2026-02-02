Дубцова попала в больницу после мощного снегопада в Москве

Певица вынуждена была признаться в проблемах со здоровьем. Вернуться к прежнему образу жизни у звезды получится не скоро.

© WomanHit.ru

43-летняя Ирина Дубцова слегла после возвращения с Мальдив. Причиной тому стала не акклиматизация или подхваченный на островах экзотический вирус.

В Telegram-канале певица опубликовала фото больничной палаты. В кадр попала специальная поддерживающая конструкция, прикрепленная к изголовью кровати. С помощью нее пациенты могут подняться с постели в сидячее положения, ухватившись за рукоять. Чтобы не томить поклонников в ожидании пояснений, Дубцова сразу раскрыла карты:

«И такое тоже случается. Берегите себя, свои нервы, душу, спину, шею и все остальное. Поболит и пройдет! Поясню (для людей с особо бурной фантазией) — защемило нерв в шее и спине, помните, снег с деревьев чистили на днях? Вот положили прокапать обезбол, витамины группы В и что-то еще».

Чуть погодя артистка посетовала, что врачи запретили ей заниматься спортом в течение трех месяцев после выписки. Исполнительница старается искать во всем позитив, и освободившееся в отсутствие тренировок время планирует потратить на запись нового альбома.