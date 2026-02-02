Водонаева прокомментировала откровение Долиной о жизни в арендованной квартире

Алёна Долина прокомментировала новое видео с Ларисой Долиной, разошедшееся по Сети, в котором певица признаётся, что после выселения из скандальной квартиры в Хамовниках, живёт в съёмном жилье. В личном Telegram-канале экс-участница «Дома-2» отметила, что артистка выглядит непривычно доброжелательной и назвала её «бедняжкой»

«Певица пока не знает, когда она сможет купить себе собственное жилье. Бедняжка. Как по-доброму Долина отвечает на вопросы журналистов. Не припомню такой доброжелательности от певицы последние лет сто», — высказалась Водонаева.

Напомним, пару недель Лариса Долина была окончательно выселена из квартиры в Хамовниках после затянувшихся разбирательств с покупательницей. Известно, что Полина Лурье уже въехала в жильё и даже сменила замки. Теперь женщина намерена взыскать с певицы судебные издержки, о чём ранее также сообщала её адвокат Свириденко.