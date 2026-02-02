Долина сможет передать «несчастливую» квартиру в Европе по наследству

Певице Ларисе Долиной разрешили передать «несчастливую» квартиру в Латвии по наследству. Об этом пишет «Абзац».

Ранее сообщалось, что в конце 2011 года Лариса Долина приобрела недвижимость в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в районе Дзинтари на побережье Рижского залива, примерная стоимость которой оценивалась в 96,4 млн рублей. Однако после попадания в санкционный список Евросоюза, артистка не может распоряжаться покупкой.

По информации издания, Лариса Долина ничего не может сделать с элитными апартаментами в Юрмале, «кроме как оставить близким после смерти».

При этом Долина купила недвижимость в ипотеку. А «вишенкой на торте стал номер квартиры – 13-й», который, возможно, и принес проблемы артистке, отметили журналисты.

Напомним, что Долина ранее оказалась в центре скандала из-за продажи квартиры в Москве. Она сообщила, что была обманута мошенниками и отказалась передавать жилье покупательнице Полине Лурье. После того, как суды первых инстанций встали на сторону певицы, а на рынке недвижимости появился термин «эффект Долиной», дело дошло до Верховного суда.

Верховный суд России в середине декабря 2025 года рассмотрел спор из-за квартиры и вынес решение в пользу покупательницы Полины Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год. При этом сама артистка рассказала журналистам, что будет снимать квартиру, так как у нее пока нет денег на покупку новой.