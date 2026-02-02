Покинувшая Россию дочь Валерии оправдалась за переезд

Шена улетела из Москвы без предупреждений. Несколько месяцев фанаты ждали, пока она честно расскажет о причинах.

32-летняя дочь Валерии пояснила, почему уже несколько месяцев живет за границей. Предвидя критику со стороны поклонников своей знаменитой матери, Анна Шульгина, оправдалась весомыми причинами.

Шена собрала чемоданы, взяла с собой любимую собачку и улетела в Дубай, еще в минувшем году. Она охотно делилась колоритными снимками из своей «новой жизни», но детали до поры до времени предпочла не рассказывать. Звездная наследница напомнила, что занимается не только исполнением песен, но и их написанием, а также продюсированием и организацией концертов и шоу. Судя по всему, в Москве выгодных и интересных предложений у Шульгиной было не так много. Зато в Дубае все сложилось, как она и мечтала.

«Так случилось в моей жизни, что появились потрясающие проекты в Дубае; я решила довериться сердцу и поехать, чтобы создавать прекрасное с замечательными людьми. Занимаюсь продакшеном, искусственным интеллектом и всем тем остальным, чем я занималась много-много лет до этого», — написала артистка в Telegram-канале.

О планах вернуться в Россию Анна пока не упомянула. К слову, братья девушки, Артемий и Арсений, тоже проживают в ОАЭ. Сама Валерия никак не комментирует «вынужденную» эмиграцию детей.