Долина впервые после скандала отменила региональный концерт

Певица Лариса Долина впервые после скандала с недвижимостью отменила концерт в одном из регионов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© roscongress / Кирилл Казачков

Речь идет о выступлении в Калужской области. Концерт должен был пройти 8 марта в Обнинске. Однако на мероприятие было продано всего 10 процентов от общего числа билетов.

На следующий день у Долиной запланирован концерт в Брянске. Однако и это выступление артистки, как пишет Mash, оказалось под угрозой срыва. Однако организаторы заявляют, что истинная причина отмены концертов не в слабых продажах, а в изменении графика гастролей певицы.

Однако некоторые выступления Долиной, напротив, имеют успех. 1 февраля певица дала первый после скандала сольный концерт в подмосковном Домодедове. Несмотря на скандал с недвижимостью, Долина собрала полный зал. Многие зрители пришли с цветами. Хотя концерт был запланирован на 18:00, его начало пришлось отложить на 20 минут из-за необходимости усиления мер безопасности. Представитель артистки Сергей Пудовкин также рассказал, что на концертах Долиной усилили меры безопасности из-за повышенного интереса к артистке, зачастую нездорового.