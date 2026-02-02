"Побочки жуткие": певец Юлиан скинул 26 кг на модных уколах

Певец Юлиан появился в новом выпуске шоу "Звезды сошлись". Некогда популярный и очень востребованный артист, любимец Николая Добронравова и Александры Пахмутовой, в настоящее время исполнитель ведет довольно закрытый образ жизни и редко снимается на телевидении. Поэтому каждое его появление на съемках привлекает пристальное внимание общественности.

Когда-то Юлиан считался одним из самых привлекательных мужчин на нашей эстраде. Однако в последнее время артист словно бы потерял красоту: он сильно располнел и как будто сдал. Но в студии ток-шоу Юлиан предстал стройным, как кипарис.

Певец не стал скрывать, что скинул 26 килограммов благодаря модным уколам для диабетиков. Однако сейчас артист их бросил и старается самостоятельно, без препаратов, держать вес.

"Официально хочу признаться, что я их бросил колоть. Колол я их несколько лет. Кто их колет, действительно сбрасывают вес. Но эти уколы не работают долго. Те, кто бросает эти уколы, они снова набирают вес. Если хотите колоть, то только через эндокринолога", - предупредил Юлиан.

Он рассказал, что некоторые его знакомые тоже кололи препарат для диабетиков, чтобы похудеть, и у столкнулись с неприятными последствиями.

"У моих знакомых побочки жуткие — кто-то мучается до сих пор от запоров, тошноты. У меня этого не было, немного мутило, немного тошнило. После уколов поменял пищевое поведение, выбросил хлебницу, я ем меньше сахара, только зефир, например. Я уже не набираю. Приучил себя", - рассказал артист.

