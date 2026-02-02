Полина Диброва заставила ревновать Романа Товстика

Полина Диброва призналась, что заставила ревновать бизнесмена Романа Товстика. Как сообщает Starhit, она рассказала об этом на реалити-шоу «Тайный миллионер» на СТС.

Во время съемок бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва неожиданно заявила, что Товстик ревнует ее.

«Как можно меня не ревновать? Он уже напрягся, когда я сказала, что мне тут роман пророчат», — поделилась Полина.

Отмечается, что в числе участников шоу оказался и фитнес-блогер Василий Смольный. По словам других героев «Тайного миллионера», между ним и Дибровой могла возникнуть романтическая связь. 39-летний спортсмен не скрывал своей симпатии, делал Полине комплименты, тренировался вместе с ней и намекал на взаимность.

Ранее Товстик и Диброва дали первое совместное интервью. Они признались, что в прежних браках не были счастливы, что и подтолкнуло их к разводу.