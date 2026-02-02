Алкоголизм, история любви и обиды: где сейчас Наташа Королева

Подруги певицы Наташи Королевой раскрыли ее пристрастие к алкоголю. News.ru рассказал, что об этом известно, а также как начиналась ее любовь с Тарзаном.

«Бухает она хорошо»

Телеведущие Лера Кудрявцева и Катя Гордон в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» раскрыли вредные привычки Королевой. Одной из них оказалось злоупотребление спиртным.

«Мы взяли Наташку Королеву в одну песню. Кстати, да. Там лейся, лейка. Наташу мы любим, но бухает она хорошо», — заявила Кудрявцева.

При этом ведущий шоу Владимир Маркони со смехом отметил, что артистке «прилетело ни за что».

Любовь с Тарзаном

История любви Королевой и Тарзана (Сергей Глушко) началась с работы. Заслуженная артистка РФ, переживая кризис в браке с композитором Игорем Николаевым, пригласила стриптизера в свое шоу. Не сумев в течение года примириться с супругом, артистка пригласила Тарзана на ужин — уже на утро они решили съехаться.

В туже ночь Королева забеременела. Сын Архип родился в феврале 2002 года, а долгожданная свадьба состоялась 21 августа 2003 года.

Что Николаев говорил о Королеве

Николаев в интервью ведущей Лауре Джугелии рассказал, что не обижается на Королеву. По словам композитора, он спокойно отнесся к их разрыву.

«Я не был обижен, но так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Так устроена жизнь. Просто у нее открылась чуть пораньше новая дверь, чем у меня», — подчеркивал Николаев.

Музыкант также признался, что не стал отбирать у бывшей супруги права на свои песни. Он отметил, что не хотел лишать Королеву репертуара и уничтожать ее как певицу.