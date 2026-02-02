Музыкальную школу Долиной подвергли критике

Блогер Тимофеевна (Юлия Соколова) заявила, что Muscult «Музыкальная академия Ларисы Долиной» якобы работает без образовательной лицензии, но при этом получает государственные гранты. Об этом она заявила на You-Tube-канале.

Соколова купила курс в академии. «Получив по почте доступ к материалам курса, я следующим письмом получила сертификат о прохождении этого курса. К тому моменту, как я получила сертификат, я не успела открыть ни одного учебного материала», — заявила Тимофеевна, передает «Газета.ру».

По словам блогера, ООО «МУЗКУЛЬТ» — единственное юрлицо проекта с ОКВЭДами, связанными с образованием. Как утверждает Соколова, в 2021 году Музыкальная школа Долиной получила грант Президентского фонда культурных инициатив более 29,3 миллиона рублей. Официальных комментариев от Долиной или академии нет.

Ранее Долна заявила, что если бы не сильный характер, то ситуация с квартирой в Хамовниках могла бы привести к смерти. По ее словам, все зависит от человека. После крупного скандала Долина живет в арендованной квартире. Туда она переехала со своими кошками. У нее есть надежда, что она сможет заработать на новую квартиру. По ее словам, на 2026 год у нее «грандиозные планы».