Передача квартиры в московском районе Хамовники от народной артистки Ларисы Долиной новой владелице Полине Лурье прошла успешно. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, жилье оказалось в хорошем состоянии.

Адвокат уточнила, что квартира чистая, убранная и готова к заселению. Она подчеркнула, что Долина перед выселением полностью оплатила все коммунальные услуги, включая последний месяц проживания, поэтому претензий к бывшей владелице у Лурье не возникло.

Свириденко добавила, что благодаря аккуратности и порядку в квартире вопросов по ее содержанию не осталось, передает MSK1.ru.

— Ремонт будем делать во всей квартире, но пока еще не начали. Так хочется Полине, сделать лучше для своих деток и себя, — заключила юрист.

Ранее адвокат Лурье рассказала, что певицу и ее родственников сняли с регистрационного учета квартиры. Судебные приставы провели опись имущества и передали ключи Свириденко.

Долина заявила, что ей приходится снимать жилье

Народная артистка России Лариса Долина сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.