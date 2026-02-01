Полина Гагарина задумалась о пластической операции у китайского доктора

Полина Гагарина в беседе с Ксенией Собчак призналась, что хочет сделать пластическую операцию в Китае. Там она наткнулась на одного хирурга, услугами которого желает воспользоваться. Правда, из‑за огромной популярности у азиатского доктора очередь расписана вплоть до 2028 года, рассказала знаменитость в эфире шоу «Что о тебе думают?».

«Он — китаец, делает это за 40 минут. У него запись — 2027 год уже закрыт. То есть можно записаться в 2028‑м. Там работа с мышцами, что‑то потрясающее. Мы разобрались. Если вот так, то я в какой‑то момент прибегну», — сообщила Полина.

Гагарина ныне пользуется исключительно косметологией. Знаменитость с трудом переносит и такие процедуры. Как она признаётся, «визжит» во время биоревитализации.

В том же выпуске исполнительница песни «Кукушка» порассуждала на тему того, каким видит идеального мужа. Полина призналась, что готова идти на компромиссы и уступать: допускает для себя и гибкость, и готовность соглашаться, если партнёр будет выше её «по суждениям, эрудиции, насмотренности и жизненному опыту».