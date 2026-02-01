Долина рассказала, как провела отпуск в Абу-Даби

Лариса Долина вернулась из отпуска в Абу-Даби с дочерью и внучкой и заявила, что отдохнула и набралась сил. Она рассказала об этом на пресс-подходе после своего сольного концерта в Домодедово.

«Я чудесно отдохнула, набралась сил, у меня настроение улучшилось. Так что, в общем, этот отдых пошел мне на пользу», — сказала певица журналистам.

Она отметила, что специально выбрала для поездки время новогодних каникул внучки Александры. Они отдыхали у моря в прекрасную погоду. Долина добавила, что очень любит океанариумы, поэтому посетила парк SeaWorld, где представила себя плавающей среди акул и дельфинов.

Также артистка побывала в Лувре Абу-Даби, где была потрясена оригиналами картин Рембрандта и греческих скульптур. Её дочь и внучка, по словам певицы, катались на американских горках, чего она сама не любит.

Кроме того, в разговоре с журналистами Долина призналась, что сейчас живет на съемной квартире и пока не может ее выкупить из-за нехватки денег.