Долина заявила, что ей приходится снимать жилье

Народная артистка России Лариса Долина сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля.

© Вечерняя Москва

— Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду, — поделилась артистка.

Тем не менее, певица не раскрыла, в каком именно месте она теперь живет, отметив лишь, что это хороший район.

По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали и кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.

— Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети, — приводит слова Долиной РИА Новости.

Подмосковный концерт стал первым сольником Долиной в этом году. Несмотря на скандал с недвижимостью, Долина собрала полный зал. Многие зрители пришли с цветами. Хотя концерт был запланирован на 18:00, его начало пришлось отложить на 20 минут из-за необходимости усиления мер безопасности.