Зарубина объяснила, почему вернулась в Россию из США

Ольга Зарубина уехала в США вместе с мужем и дочкой во время перестройки. Но спустя много лет вернулась.

Зарубина рассказала журналистам «Московского Комсомольца», что хотела сменить обстановку – ей было крайне тяжело находиться там, где ушел из жизни ее супруг.

«…психологически, эмоционально и морально очень тяжело находиться в том месте, где ты жила с человеком, с которым у тебя была тесная эмоциональная связь. Понимаете, возникает такое чувство, что от тебя отрезали очень большой кусок. Тебе кажется, что он должен появиться сейчас, выйти откуда-то, а этого не происходит. Я не могла там находиться вообще. Знаете, когда я переехала в Россию, я сразу сняла этот ком с себя. Он прямо отделился от меня, как кусок чего-то тяжелого», - призналась она.

В России Ольга смогла обрести душевное равновесие. По ее словам, она все сделала правильно. Вот только дочь, которая выросла в Америке, сюда жить не приедет – здесь все для нее чужое.

Ранее певица Ольга Зарубина заявила, что русская культура никуда не денется, несмотря на внешние обстоятельства и давление со стороны Запада. Рассуждая на тему российских артистов, исполнительница подчеркнула, что внешние попытки ограничить или «задушить» культуру нашей страны не приведут к ее полной отмене. По ее мнению, это просто невозможно.