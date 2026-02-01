Долина удивилась букетам на первом концерте в 2026 году

Певица Лариса Долина в воскресенье выступила с концертом в Домодедово. Она поблагодарила публику за любовь и удивилась большому количеству цветов, сообщает РИА Новости.

Первый в нынешнем году сольный концерт Долиной прошел в воскресенье. Они назывался «Юбилей в кругу друзей» и состоялся во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово.

На сцене артистка призналась, что любит, когда зрители дарят ей цветы, и удивилась большому количеству букетов. По ее словам, увезти все будет нелегко, но она хранит каждый цветок и ее букеты живут очень долго.

«Сегодня я буду часа четыре их распаковывать и ставить. Будет очень красиво! Спасибо вам огромное, спасибо за любовь!» — сказала певица.

Перед концертом сообщалось, что не продано около 40 билетов ценой от 3 до 6,5 тысячи рублей. При этом зал рассчитан на 600 зрителей.