Появились новые подробности развода Виктора Логинова

О проблемах в семье артиста стало известно в конце прошлого года. Мария Гуськова обвинила супруга в психологическом насилии, изменах и рукоприкладстве. Также она рассказала, что Логинов начал угрожать ее родным. Как пишет Экспресс Газета, Мария поймала Виктора на откровенной переписке с поклонницей.

Логинов назвал супругу «психически нездоровым человеком». Кроме того, он пообещал, что испортит ей репутацию и оставит ни с чем при разводе.

«После свадьбы мною был подписан брачный контракт при покупке имущества. Я таким образом пыталась доказать свою любовь. Спустя годы, наверное, это какое-то вознаграждение свыше, был обнаружен пункт в этом контракте, который может полностью изменить мою жизнь. Я считаю, что его заслужила», — рассказывала молодая жена Логинова.

Адвокат Маргарита Гаврилова считает, что скорее всего, актриса будет оспаривать контракт.

«Наверное, она просто не очень хорошо понимает предметы обсуждения. Это не пункт, это условия контракта, по которым ей не остается ничего… Измены, храп, поздние приходы домой и прочие фантазии из сериалов в наши брачные договоры не включаются. Законом запрещено. С высокой долей вероятности она отказалась от всего имущества и подписала кабальный брачный контракт, который нарушает требования 42-й статьи Семейного кодекса. Если все отдала ему, а ей осталась коробка от телевизора, то сто процентов оспорит», — уверена Гаврилова.

Звезда ситкома «Счастливы вместе» женился на Гуськовой в 2020 году. Мария стала четвертой официальной супругой артиста. Через год после свадьбы пара заявила, что их браку пришел конец. Однако развод тогда не состоялся — судя по всему, они помирились.