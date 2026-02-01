Лолита испытала паническую атаку из-за электронных сигарет

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале, что испортила себе отпуск курением электронных сигарет.

Лолита рассказала, что ей пришлось вызывать скорую из-за панической атаки. Врачи диагностировали артистке спазм сосудов. Медики предупредили певицу, что дальнейшее курение электронных сигарет приведет к новым приступам панических атак, а также повышению давления.

Милявская призналась, что до приступа употребляла по две пачки айкоса в день. Артистка отметила, что сейчас начала борьбу с курением. Певица рассказала, что перестала брать с собой предметы для курения во время прогулки или поездок. Знаменитость не стала отрицать, что полный отказ от сигарет дается ей с трудом.

«Но скажу, это был мой последний грех (курение). В остальном я чиста, невинна. И это единственное, что у меня оставалось из той жизни, где все было можно. Включая в шесть утра, не дожидаясь афтепати, танцы на столе с рюмкой, с обычной сигаретой. Этого давно нет», — поделилась артистка.

Лолита призвала прислушиваться к своему организму и следить за своим здоровьем.