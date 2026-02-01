Бузова рассказала о конфликте на борту самолета

Ольга Бузова написала в микроблоге, что во время перелета в Нижний Новгород столкнулась с «неадекватным» пассажиром.

© РИА Новости

Певица вместе с другими пассажирами уже стояла в ожидании открытия дверей самолета, когда к ней вышел пилот и попросил автограф, пишет gazeta.ru.

«Извините, Ольга. Я главный пилот. Можно, пожалуйста, автограф для девушки? Она ваша поклонница», - сказал он.

Бузова оставила автограф. Это заняло всего несколько секунд, однако один из пассажиров обрушился на артистку, заявив, что она помешала другим.

«Я не то, что опешила, а просто обалдела. Это заняло пять секунд. Представляете, какие бывают люди. Я повернулась и сказала: «Ради любви и девушки можно пять секунд и постоять». Моя совесть чиста!» — убеждена поющая телеведущая.

Ранее певица Ольга Бузова призналась в интервью Лауре Джугелии, что закрыла все свои бизнес-проекты. По словам Бузовой, в какой-то момент она осознала, что не умеет вести бизнес. Поэтому артистка решила прекратить эту деятельность.