В Обнинске сравнили наполняемость залов на концерты Долиной и «Любэ»

В городе Обнинске Калужской области сравнили популярность предстоящих мероприятий — концертов группы «Любэ» и Ларисы Долиной.

Как пишет gazeta.ru, Николай Расторгуев выступает перед практически заполненным залом. На мероприятие с Долиной, до которого, правда, еще месяц, продано пока только около 10% билетов

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Лариса Долина перенесла выступления из-за плохих продаж билетов. Позднее музыкальный критик Сергей Соседов заявил что артистка, наоборот, увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса.

Лариса Долина усилила охрану на своих концертах, в связи со скандалом вокруг квартиры в Хамовниках. Ее концертный директор заверил, что к персоне Ларисы Долиной сейчас повышенный интерес. Это вынудило артистку пересмотреть подход к безопасности на шоу.