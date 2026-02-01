Экс-супруга Мамаева рассказала, почему разрушился ее брак с футболистом

Алана Мамаева в эфире шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» призналась, что долгое время даже не подозревала, что муж ей изменяет. Первые годы брака казались ей идеальными. И лишь потом она узнала о постоянных «загулах» супруга и его неверности.

«Когда у тебя большие деньги, куча поклонниц, ты действующий футболист… Я не знала про эти загулы», — вспоминает Алана.

Но в 2018 году случился скандал с дракой в кафе, в которую оказались вовлечены Павел Мамаев и Александр Кокорин. Именно тогда Алана узнала, что конфликт произошел из-за девушки, с которой футболист ей изменял, пишет издание Super.ru.

Тем не менее, она дождалась супруга из тюрьмы и решила дать их браку второй шанс.

Однако через пару лет история повторилась. Тогда Алана решила завершить отношения. По словам Мамаевой, она больше не считает, что для счастья ей нужен мужчина рядом.

Ранее Алана Мамаева, хорошо знакомая с болезненными разводами на собственном опыте, включилась в обсуждение громких разводов Полины Дибровой и Романа Товстика. Звезда призналась, что внимательно посмотрела все интервью участников конфликта — и не смогла проникнуться сочувствием ни к одной из сторон.