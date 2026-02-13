Чем Джон Леннон поплатился за фразу «Мы популярнее, чем Иисус»

В марте 1966 года Джон Леннон, один из фронтменов культовой британской группы The Beatles, сделал высказывание, который стал причиной одного из самых громких скандалов в поп-индустрии XX века. Речь о его фразе «Мы сейчас популярнее, чем Иисус». О реакции общества, попытках оправдаться и, главное, о том, как все это связано с убийством основателя легендарной рок-группы, — в материале «‎Рамблера».

Интервью, в котором прозвучала фраза, было опубликовано в лондонской газете Evening Standard 4 марта 1966 года. Журналистка Морин Клифф беседовала с Ленноном о жизни музыкантов и их взглядах на общество и культуру. Среди размышлений о религии Джон высказал мнение о том, что христианство теряет влияние, и музыка The Beatles стала объектом большей популярности среди молодежи. Он заявил:

«Христианство исчезнет и уменьшится. Нам не нужно спорить об этом; я прав, и это скоро подтвердится. Сегодня мы более популярны, чем Иисус»

Волна возмущений в Америке

В Великобритании заявление рок-музыканта практически не вызвало реакции: тогдашнее британское общество уже переживало этап снижения уровня приобщенности к традиционным религиозным институтам. Но, когда высказывание Ленона долетело до США, там разразилась буря. Реакция американцев на слова солиста The Beatles оказалась гораздо более ожесточенной, чем можно было ожидать.

Протестантские лидеры южных штатов публично называли высказывание оскорблением веры. Радиостанции в Алабаме и других южных штатах США прекратили ставить песни Beatles в эфир. Представители некоторых станций и церковных лидеров организовали акции сжигания пластинок и мерчендайза The Beatles как знак протеста против «оскорбления религии». В некоторых местах даже организовывались массовые костры, где пластинки укладывали в огонь под крики и молитвы протестующих.

Наркотики в 13 лет и семь рехабов: что стало с дочерью Оззи Осборна

Более того, протесты нередко переходили в угрозы в адрес самой группы, а организация Ку-Клукс-Клан и некоторые радикальные группы проводили пикеты у концертов и выступлений. Скандал достиг такого размаха, что менеджер группы Брайан Эпстайн серьезно обсуждал возможность отмены гастролей.

Публичное извинение

Когда Beatles прибыли в США в августе 1966 года со своим очередным туром, давление общественности было настолько сильным, что им пришлось быстро организовать импровизированную пресс-конференцию в Чикаго 11 августа. Леннон был вынужден объяснить свое заявление журналистам.

«Я не анти-Христ или анти-религия. Я не говорю, что мы лучше или выше Бога. Я просто сказал то, что сказал, и это было неверно понято… Если мое извинение сделает кого-то счастливым, то хорошо — я извиняюсь», — приводит слова рок-звезды Ultimate Classic Rock.

Несмотря на извинения британского рок-музыканта, местные власти в некоторых городах, например в Мемфисе (штат Теннесси), пытались отменить концерты Beatles, не желая, чтобы «муниципальные учреждения использовались как форум для издевок над чьей-то религией».

Убийство Леннона и тень высказывания 1966 года

Когда в декабре 1980 года Джон Леннон был застрелен у входа в здание «Дакота» в Нью-Йорке, следствие сразу установило личность убийцы — Марка Дэвида Чепмена, бывшего поклонника музыканта. Уже в первые дни после трагедии стало ясно, что мотивы преступления не укладываются в одну причину и включают элементы психического расстройства, навязчивых идей и религиозных интерпретаций.

Во время допросов Чепмен неоднократно ссылался на слова Леннона о том, что The Beatles «более популярны, чем Иисус». Он считал это высказывание богохульством и символом морального разложения, которое, по его убеждению, Леннон олицетворял. В его показаниях и поздних интервью фраза 1966 года фигурирует как один из элементов идеологической враждебности. Это высказывание упоминалось в отчетах следствия, но при этом основной причиной оно не было.

Важно понимать, что фраза Джона Леннона прозвучала в середине 1960-х годов, когда западное общество уже переживало процессы секуляризации и растущего влияния массовой культуры, что порождало конфликты между традиционными институтами и новыми формами идентичности. А это высказывание впоследствии стало еще одной визитной карточка артиста.

Ранее мы писали, кто мог быть виновен в смерти принцессы Дианы.