«Это не я!» Решетова обратилась к подписчикам

Анастасия Решетова на своей страничке в социальной сети сообщила о злоумышленниках, которые действуют от ее имени. Блогер рассказала, что неизвестные взяли телефонный номер, к которому привязали ее имя и фотографии, и от ее имени делают рассылки по ее знакомым. Об этом пишет издание super.ru.

Решетова опубликовала скриншот в личном блоге и предупредила, что это работа мошенников

© Соцсети

«Не отвечайте. Это не я. Под моим именем пишут знакомым и даже их мужьям!» — написала она.

Стали известны подробности о семье жениха Анастасии Решетовой

Недавно Анастасия Решетова показала помолвочное кольцо и сообщила, что собирается замуж, при этом личность избранника сначала держала в секрете. Позже выяснилось, что ее жених — 33 летний Владислав Абрамян, сын главы Союза армян России Ары Абрамяна.