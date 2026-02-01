Дубцова заговорила о пополнении в семействе

В личной жизни Ирины Дубцовой произошли глобальные перемены. С недавних пор певица счастлива с Иваном Петренко. И даже задумалась о том, чтобы родить ребенка (у 43-летней звезды уже есть взрослый сын). Об этом она рассказала в шоу «Ваша Наташа».

По ее словам, «врач не сдается» и задает ей вопрос «когда за девочкой?», пишет Экспресс Газета.

«Мы буквально вчера с ней разговаривали по телефону, она опять мне задавала этот вопрос. Имея нормальное функционирование системы организма, приведенную в порядок нервную и гормональную системы, спокойствие внутреннее, ощущение опоры рядом в лице мужчины, который заботится, прекрасный папа, прекрасный муж гражданский — мы решили так: получится — хорошо», — поделилась планами 43-летняя звезда.

Между тем, в доме Дубцовой уже появились дети. Это наследники Петренко - восьмилетняя София и шестилетний Мирон. Их мама скончалась от тяжелой болезни три год назад.

Своего избранника певица представила публике сама. По ее признанию, она долго скрывала их отношения.