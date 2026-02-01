Танцы Лепса связали с расставанием с невестой

В интернете завирусились ролики с Григорием Лепсом, который весело отплясывает лезгинку. Пользователи связали задорные танцы с преодолением негатива из-за расставания с Авророй Кибой. Якобы певец публично демонстрирует задор и драйв.

Издание Super.ru. приводит высказывания фолловеров.

«Совсем Уили тронулся»; «Жалко их, старых ловеласов. И как-то даже стыдно…».

Но самые внимательные уже разобрались, что записи сделаны не сейчас, а гораздо раньше. На кадрах Лепс веселится на свадьбе дочери миллиардера Михаила Гуцериева Софии и ее жениха Ингора Патиева.

Ранее продюсер Леонид Дзюник усомнился в искренности чувств певца Григория Лепса и его экс-возлюбленной Авроры Кибы.. По его мнению, Григорий Лепс согласился на пиар-роман из-за финансовой выгоды. Леонид Дзюник предположил, что семья Авроры Кибы заплатила народному артисту России минимум 15-20 миллионов рублей.