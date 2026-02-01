Цискаридзе высказался об отношении к Волочковой

Николай Цискаридзе когда-то работал в Большом театре вместе с Анастасией Волочковой. Они сохранили добрые отношения до сих пор.

Николай Максимович на своей страничке в социальной сети поздравил Анастасию с 50-летием, выложив совместные фотографии.

© Соцсети

«На днях свой юбилей отметила Анастасия Волочкова. Сколько себя помню, поддерживал ее и продолжаю поддерживать, спустя все прошедшие годы. В свое время она сияла на сцене БТ и совершенно заслуженно получала овации за свои роли», — написал он.

Как сообщают 7days.ru, в своих мемуарах Цискаридзе рассказал о творческом пути Волочковой к славе, не скрывая, что в карьере ей помогал влиятельный спонсор, имя которого до сих пор стараются не называть. Так, во время гастролей труппы БТ в Мариинском театре он купил всю наружную рекламу в городе.

«Анастасия Волочкова в Мариинском театре, балет “Лебединое озеро”, а внизу мелкими буковками – “с труппой Большого театра”», — поведал артист в воспоминаниях.

Влиятельный друг Анастасии был готов устроить ей даже мировые гастроли.

«Спонсор, который купил для Насти всех и все, что продавалось, а, как оказалось, продавалось многое, хотел, чтобы Пети поставил для нее балет в Большом театре, с которым она бы победно объездила весь мир. Продумали даже премьеру в Париже, которая должна была состояться в Théâtre des Champs-Élysés», — вспоминает Цискаридзе.

Но с Пети договориться не удалось, и в целом на вершине Анастасия удержалась недолго. Ссора с покровителем в итоге закончилась скандальным увольнением из театра.

Волочкова трепетно отнеслась к поздравлению, сделав скриншот и опубликовав в личном блоге. Она поблагодарила Цискаридзе за поздравление и отметила, что он один из немногих, кто остался с ней в непростой период.