Глызин удивил неожиданным признанием

Алексей Глызин в студии программы «Звезды сошлись» сделал неожиданное признание. Оказывается, что его жена Сания до сих пор не подозревает о существовании 46-летней Анны, его внебрачной дочери.

© Соцсети

Музыкант заявил, что таким образом он оберегает супругу от шокирующих новостей, пишет Оsnmedia.

«Пусть лучше не знает, я забочусь о ее спокойствии. Телевизор давно выкинул», – объяснил артист ведущим.

Информация о том, что Анна действительно приходится Глызину дочерью, стала достоянием общественности еще 7 декабря, когда СМИ впервые сообщили о внебрачном ребенке заслуженного артиста России.

Анна Глызина не стесняется обсуждать финансовую сторону вопроса обретения отца. Женщина заявляет о праве на треть отцовского имущества.

Глызин добровольно прошел генетический тест - и его результаты подтвердили отцовство.