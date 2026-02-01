Глызин удивил неожиданным признанием
Алексей Глызин в студии программы «Звезды сошлись» сделал неожиданное признание. Оказывается, что его жена Сания до сих пор не подозревает о существовании 46-летней Анны, его внебрачной дочери.
Музыкант заявил, что таким образом он оберегает супругу от шокирующих новостей, пишет Оsnmedia.
«Пусть лучше не знает, я забочусь о ее спокойствии. Телевизор давно выкинул», – объяснил артист ведущим.
Информация о том, что Анна действительно приходится Глызину дочерью, стала достоянием общественности еще 7 декабря, когда СМИ впервые сообщили о внебрачном ребенке заслуженного артиста России.
Анна Глызина не стесняется обсуждать финансовую сторону вопроса обретения отца. Женщина заявляет о праве на треть отцовского имущества.
Глызин добровольно прошел генетический тест - и его результаты подтвердили отцовство.